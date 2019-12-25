Сегодня в администрации Чебоксарского района состоялось заседание антинаркотической комиссии.

Главный редактор газеты «Тăван Ен» Виктория Вышинская представила отчет о работе СМИ по формированию негативного общественного мнения к психотропным веществам, по пропаганде здорового образа жизниĕ

Заместитель начальника отдела полиции по Чебоксарскому району Андрей Рябов сообщил, что в текущем году в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 77 преступлений против 52 в прошлом году. На учете состоят 28 лиц, употребляющих наркотические средства, и 27 тиражировавших наркотики. Они поставлены на учет по решению суда. Они должны пройти лечение, но они уклоняются.

Рябов пояснил ситуацию с распространением СНЮСов, который представляют, как никотиновые вещества. Но в одном СНЮСе содержится никотика больше, чем пачка сигарет. Их продажа оптом и в розницу несовершеннолетним запрещена. Также распространяются никотиновые пэки, в их основе — смола.

На совещании зашла речь о распространении СНЮСов. Участники заседания просили сотрудников полиции принять меры, чтобы не допустить их продажу в супермаркетах.

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25.12.2019

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