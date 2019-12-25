Сегодня в администрации Чебоксарского района состоялось заседание комиссии по профилактике правонарушений.

Заместитель начальника отдела полиции Андрей Рябов доложил о мерах по обеспечению пожарной безопасности во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова. По 90 адресам будут проводиться мероприятия с численностью менее 50 человек.

Андрей Витальевич напомнил, что для детей в зимнее время действует комендатский час с 22 до 6 утра. Все обнаруженные в это время без присмотра взрослых дети будут доставлены в Центр временного содержания несовершеннолетних Чебоксар.

Отдельно на встрече зашла речь об обеспечении правопорядка в п. Кугеси во время новогодней ночи. Здесь будут дежурить два экипажа ДПС и два поста патрульных.

Заместитель командира Общественного объединения «Народная дружина «Звезда» Леонид Георгиев сообщил, что в настоящее время в ее состав входят 10 мужчин и две женщины. Андрей Рябов рекомендовал увеличить численность дружины до 18 человек.

Главный специалист-эксперт отдела образования и молодежной политики администрации района Роман Дмитриев представил анализ работы советов профилактики образовательных организаций и их профилактического влияния на предупреждение правонарушений среди учащихся.

25.12.2019

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