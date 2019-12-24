Сегодня в администрации Чебоксарского района состоялось вновь сформированного Молодежного правительства муниципалитета.

Его возглавила учитель Синьяльской школы, председатель Совета молодых педагогов района Алена Ильина, ее заместителем стал Алексей Хорасев.

Заместитель главы администрации района Валерий Михайлов пообещал оказывать правительству поддержку, помогать с транспортом, проведением различных общественных мероприятий.

В ходе встречи состоялось представление всех членов правительства, их планов. В состав правительства вошли педагоги, воспитатели, молодые мамы, сотрудники администрации района.

Члены правительства планируют получить федеральные гранты на свои социально значимые проекты.

Главный редактор газеты «Тăван Ен» Виктория Вышинская приветствовала членов Молодежного правительства и вручила его председателю фирменные часы редакции за участие в акции #таваненвмоемсердце.

Заседание Молодежного правительства района#таванен



24.12.2019

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