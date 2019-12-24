Сегодня в администрации Чебоксарского района состоялось совместное заседание Совета по делам национальностей и Межведомственного совета по взаимодействию в религиозными объединениями.

Первым вопросом стали меры правоохранительных органов, направленные на профилактику межнациональных и межэтнических конфликтов, незаконной миграции на территории района.

Заместитель начальника отдела полиции по Чебоксарскому району Андрей Рябов сообщил, что в январе-ноябре зарегистрировано 34 иностранных гражданина и лиц без гражданства по месту жительства, 572 — по месту пребывания. На миграционном учете состоят 112 человек, 8 содержатся в Центре для временного содержания иностранных граждан в п. Новое Атлашево.

На учете в полиции состоят два гражданина из Синьяльского сельского поселения, которые в 2016 году распространяли в социальных сетях экстремистские сведения.

Также отдельно обсуждалась тема мирного существования цыган с другими жителями в Синьяльском сельском поселении.

Секретарь Межведомственного совета Наталия Исанчекова представила итоги проведения социалогического исследования состояния межнациональных и межконфессиональных отношений. Его в первой половине года проводили культурные работники. Они задали по 40 вопросов 604 жителям района.

Совет по делам национальностей #таванен



24.12.2019

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