Сегодня в администрации Чебоксарского района состоялось заседание Совета по противодействию коррупции.

Основной доклад о проведенной за год работе представил заместитель главы администрации района Валерий Михайлов.

За год состоялось два заседания комиссии по противодействию коррупции при администрации. На первом рассматривалась жалоба на главу п. Кугеси, она признана необоснованной, на втором изучался вопрос достоверности предоставленных госслужащими сведений о доходах. Проверки проводились в отношении пяти сотрудников администрации и трех сотрудников администраций сельских поселений.

В администрации района создан и действует Кодекс этики и служебного поведения для госслужащих.

Главный специалист-эксперт отдела образования и молодежной политики администрации района Роман Димитриев рассказал о мерах по противодействию коррупции в сфере образования.

Начальник финансого отдела администрации района Мария Сергеева доложила о мерах по осуществлению финансового контроля за использованием бюджетных средств.

23.12.2019

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