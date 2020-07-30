Сегодня в зале заседаний в администрации Чебоксарского района состоялись публичные слушания по проекту решения собрания депутатов Чебоксарского района „Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Чебоксарского района за 2019 год». Они прошли под председательством временно исполняющей полномочия главы Чебоксарского района Алевтины Исаевой и главы администрации Чебоксарского района Николая Хорасева. В слушаниях приняли участие представители прокуратуры, полиции, депутаты района, сотрудники администрации. Докладчиком выступила начальник финансового отдела администрации Чебоксарского района Мария Сергеева. Она сообщила, что постоянная последовательная работа в течение года позволило с учетом привлечения средств из бюджета других уровней увеличить плановые назначения по доходам на 196 498 000 рублей и по расходам на 222 521 000 рублей. Окончательные плановые параметры бюджета прошлого года составили по доходам 1 380 239 000 рублей, рост составил на 16, 6 процента, расходом 1 406 262 000 рублей.

Собственные ( неналоговые и налоговые) доходы района исполнены в сумме 37 млн 989 тыс. рублей или на 4,5 процентов к годовым плановым назначениям. Неосвоенными на конец года остались бюджетные средства, поступившие из республиканского бюджета в общей сумме 120 167 000 рублей, а именно субсидии в сумме 120 158 900 рублей на укрепление материально-технической базы в образовательные учреждения (ремонт окон) и благоустройство дворовых территорий и тротуаров.

На 2019 год проведено 67 заседаний межведомственной комиссии, на которые приглашались руководители предприятий и организаций, а также индивидуальные предприниматели, имеющие задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, при этом были заслушаны 193 должника. Вместе со специалистами налоговой инспекции, пенсионного фонда и администрации Чебоксарского района проведено 19 рейдов по выявлению работодателей, выплачивающих зарплату в конвертах.

Бюджет района за 2019 год по расходам исполнен 1 269 646 000 рублей, при уточненных плановых назначений в сумме 1 406 262000 рублей, т. е. исполнение составило 90,3 процента от годового плана. Расходы инвестиционного характера исполнены в объеме 141 907 000 рублей, невыполнение плановых назначений произошло по объекту строительства детского сада в д. Большие Катраси в сумме 4 625 000 рублей. Наибольший удельный вес в функциональной структуре расходов занимает: образование (61,7 % от общего объема расходов), межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений (10,8 %), дорожное хозяйство (7,7%), культура (5%), социальная политика (4,5%), ЖКХ (3,1%). В 2019 году осуществлены расходы на ремонт спортивного зала в Тренькасинской и Абашевской школах, Кугесьском лицее на общую сумму 3 700 000 рублей. Осуществлен капитальный ремонт (2 этап) Ишлейской школы 17 252 000 рублей, ремонт Кугесьской детской школы искусств музыкального отделения с приобретением мебели и музыкального оборудования в общей сумме 5 949 000 рублей, укреплена материально-техническая база за счет бюджета района в школах, детсадах на сумму 6 226 000 рублей. На обеспечение жильем молодых семей было выделено 32 190 000 рублей. На 2020 год планируется обеспечить жильем 20 детей-сирот. Бюджет района за 2019 год исполнен на 117 368 300 рублей при плановом дефиците 26 млн. Содокладчиком выступила председатель Контрольно-счетного органа Чебоксарского района Надежда Ведина. Она сообщила, что основными причинами неосвоения ресурсов является следующие факторы: поступление бюджетных ассигнований в конце года, некачественное планирование, несвоевременное заключение контрактов, экономия средств с уменьшением потребности планированных расходов, которое сложилось по итогам конкурсных процедур.