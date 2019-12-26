В а дминистрации Чебоксарского района прошли публичные слушания по проекту строительства школы на 825 мест в п. Кугеси под председательством главы администрации района Владимира Димитриева. На публичных слушаниях присутствовало 25 участников. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Заместитель главы администрации-начальник управления общественной инфраструктуры Алексей Иванов сообщил, что документация по «Проекту планировки и межевания территории по объекту «Школа на 825 мест в п. Кугеси Чебоксарского района Чувашской Республики»» подготовлена.

Согласно карты градостроительного зонирования Кугесьского сельского поселения, территория строительства находится в зоне застройки жилыми домами смешанной этажности.

Проектом предусматривается выделение земельного участка под размещение образовательного учреждения.

По итогам слушаний дано положительное заключение общественности по вопросу проекта планировки и проекта межевания территории для размещения объекта «Школа на 825 мест в п. Кугеси Чебоксарского района Чувашской Республики».

26.12.2019

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