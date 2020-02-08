Сегодня на стадионе «Олимпийский» п. Кугеси состоится Кубок Чебоксарского района по лыжным гонкам-спринт памяти воина-интернационалиста Александра Сорокина.

Участников соревнований приветствовал глава Чебоксарского района Николай Хорасев. Он напомнил, что Александр Сорокин служил в спецназе ВДВ в Афганистане, погиб в 19 лет, отдав жизнь за Родину, его подвиг служит примером для всех. «Мв должны свято чтить память такого героя,должны равняться на таких защитников Отечества», — отметил Николай Евгеньевич. Он пожелал удачных стартов.

Глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев также приветствовал спортсменов и лыжников-любителей. Он отметил, что память героев необходимо увековечивать с помощью проведения спортивных соревнований. Владимир Павлович призвал всех принять участие в «Лыжне России» 22 февраля.

В рамках церемонии открытия состоялась церемония награждения значками ГТО.

Военный комиссар по Чебоксарскому и Мариинско-Посадскому районам Александр Кочуров поблагодарил руководство района за проведение мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. Он напомнил, что 15 февраля будет отмечаться день вывода советских войск из Афганистана.

Председатель Союза ветеранов Афганистана Анатолий Сергеев также отметил, что важно помнить героев, постоянно проводить в память о них соревнования, и поздравил всех с наступающим Днем защитника Отечества.

Соревнования прошли в 8 возрастных категориях, состоялся и VIP-забег.

Справочно Александр Васильевич Сорокин родился 15 апреля 1964 г. в д. Сятракасы Чебоксарского района. 9 мая 1982 г. был призван военкоматом Чебоксарского района. Он служил в Афганистане наводчик-оператором БМП, в составе спецназа ВДВ участвовал во многих боевых операциях в тылу противника. Погиб 3 мая 1983 г., прикрывая отход товарищей. Награжден орденом Красной Звезды.

Соревнования памяти Сорокина #таванен

Материал дополняется.

8.02.2020

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