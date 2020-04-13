В Чебоксарском районе в будни работают 4 мобильные бригады, которые проверяют соблюдение указа врио Главы Чувашии Олега Николаева о режиме самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом, в выходные -3. На сегодняшний день составлено 55 актов о нарушении режима (из них за минувшие выходные -13), они все переданы в органы исполнительной власти для принятия дальнейших мер. Помимо составления актов члены мобильных групп проводят и разъяснительные беседы с нарушителями. Об этом сообщила начальник отдела культуры, туризма и социального развития администрации Чебоксарского района Екатерина Кириллова.

Работа мобильных групп продолжится и на этой неделе.

Также члены мобильной группы провели совместно с ГИБДД рейд по проверке общественного транспорта, напомнив водителям о необходимости проведения дезинфекции.

13.04.2020

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