В Чебоксарском районе составлено 55 актов о нарушении режима самоизоляции

13 апреля, 2020 - Новости - нет комментариев

В Чебоксарском районе в будни работают 4 мобильные бригады,  которые проверяют соблюдение указа врио Главы Чувашии Олега Николаева о режиме самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом,  в выходные -3. На сегодняшний день составлено 55 актов о нарушении режима (из них за минувшие выходные -13),  они все переданы в органы исполнительной власти для принятия дальнейших мер. Помимо составления актов члены мобильных групп проводят и разъяснительные беседы с нарушителями. Об этом сообщила начальник отдела культуры,  туризма и социального развития администрации Чебоксарского района Екатерина Кириллова.  

Работа мобильных групп продолжится и на этой неделе.

Также члены мобильной группы провели совместно с ГИБДД рейд по проверке общественного транспорта, напомнив водителям о необходимости проведения дезинфекции.

13.04.2020

www.tavanen.ru 

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