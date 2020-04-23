В Чебоксарском районе ежедневно работают 4 мобильные бригады, которые следят за соблюдением режима самоизоляции из-за коронавируса. В их состав входят сотрудники МВД, администрации района, поселения.

Сегодня одна из них с утра проверяет соблюдение гражданами режима самоизоляции на улицах в п. Кугеси.

Еще одна будет проверять соблюдение выданных сотрудниками Роспотребнадзора о необходимости соблюдения режима самоизоляции по домам.

По данным на 21 апреля, в муниципалитете составлено 114 актов фиксации нарушений режима самоизоляции, сделано 2128 разъяснений, взято с граждан 92 объяснительные о причинах нарушения ими режима самоизоляции.

Напомним, что решение о санкции за нарушение режима самоизоляции выносит федеральный суд — от предупреждения до 15 тысяч рублей (если обошлось без случаев заражения остальных).

23.04.2020

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