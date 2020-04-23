В Чебоксарском районе составлено 114 актов из-за нарушения режима самоизоляции

23 апреля, 2020 - Новости - нет комментариев

В Чебоксарском районе ежедневно работают 4 мобильные бригады, которые следят за соблюдением режима самоизоляции из-за коронавируса.   В их состав входят сотрудники МВД,  администрации района, поселения.  

Сегодня одна из них с утра проверяет соблюдение гражданами режима самоизоляции на улицах  в п. Кугеси.

Еще одна будет проверять соблюдение  выданных сотрудниками Роспотребнадзора о необходимости соблюдения режима самоизоляции по домам. 

По данным на 21 апреля, в муниципалитете составлено 114 актов фиксации нарушений режима самоизоляции, сделано 2128 разъяснений,  взято с граждан 92 объяснительные о причинах нарушения ими режима самоизоляции.

Напомним, что решение о санкции за нарушение режима самоизоляции выносит федеральный суд — от предупреждения до 15 тысяч рублей (если обошлось без случаев заражения остальных).

23.04.2020

www.tavanen.ru 

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