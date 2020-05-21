Сегодня на заседании Собрания депутатов Чебоксарского района рассмотрен вопрос внесения изменений в бюджет муниципалитета. Его представила начальник финансового отдела Мария Сергеева.

Доходы бюджета увеличились на 36 миллионов рублей за счет безвозмездных поступлений из республиканского бюджета. Из них 32 миллиона рублей будут направлены на реализацию проектов по программе инициативного бюджетирования, 3,3 млн — на составление проектно-сметной документации, государственную экспертизу объектов водоснабжения на землях, выделенных многодетным семьям в Абашевском и Атлашевском сельских поселениях, 639 тысяч — на противоэпидемические мероприятия из-за пандемии.

Из-за ситуации с коронавирусом сократился объем поступлений в бюджет, так же как и рост собственных доходов. В связи с этим будут сокращены расходы на замену оконных блоков в детских садах, на работы по электрификации населенных пунктов, на капитальный ремонт кровли Вурман-Сюктерской школы, на ремонт дорог.

При этом будет выделено на ликвидацию свалки в с. Ишлеи 3,6 млн рублей, на составление проектной документации очистных сооружений в д. Пархикасы -792 тысячи, на ремонт котлов в котельной Вурман-Сюктерского сельского поселения — 3 млн, ремонт теплотрассы — 5 млн рублей.

После внесения изменений дефицит бюджета сливать 128 миллионов рублей.

Заседание Собрания депутатов района 21.05.2020#Таванен



21.05.2020

www.tavanen.ru