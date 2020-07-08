Сегодня в Чебоксарском районе в День семьи, любви и верности супругов, зарегистрировавших заключение брака не менее 25 лет назад, получивших известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившихся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавших детей достойными членами общества, наградили общественной медалью «За любовь и верность».

Под председательством Врио Главы Чувашии Олега Николаева прошла видеоконференция поздравления и награждения семей за заслуги в воспитании детей и укрепление семейных традиций общественной медалью «За любовь и верность».

В этот день также торжественное мероприятие прошло в кабинете главы администрации Чебоксарского района Николая Хорасева. Он поздравил семью Егоровых – Александра Николаевича и Веру Мефодьевну (Сарабакасинское сельское поселение) с праздником, наградил их медалью и подарил цветы.

Затем Николай Хорасев выехал в Лапсарское и Синьяльское сельское поселения, чтобы вручить медали «За любовь и верность» и поздравить с днем семьи, любви и верности Василия Алексеевича и Людмилу Леонидовну Егоровых и Александра Егоровича и Галину Ивановну Николаевых. На местах их также пришли поздравить глава администрации Лапсарского сельского поселения Дмитрий Луков и заместитель главы администрации Синьяльского сельского поселения Татьяна Моткина. А фольклорный ансамбль «Парне» Вурманкасинского дома фольклора и народная фольклорная группа «Çĕньял» порадовали награждённых красивыми песнями.

День семьи, любви и верности 8 июля 2020 года

8.07.2020

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