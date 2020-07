View this post on Instagram

В День семьи, любви и верности глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев вручает семьям района почетный знак "За любовь и верность" На видео Василий и Людмила Николаевы в д. Сятракасы Александр Егорович и Галина Ивановна Егоровы в д. Янашкасы