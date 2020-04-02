В Чебоксарском районе ведется подготовка к весеннему севу. Озимые зерновые подкормлены на 1916 га, многолетние травы — на 2258 га. Уже протравлено 30 тонн семян.

К подкормке приступили ЗАО «Прогресс», ОАО «Чурачикское», ООО «СХК «Атлашевский», АО «Агрофирма «Ольдеевская».

План засыпки семян яровых зерновых культур — 2552 тонны, есть в наличии в сельхозпредприятиях района — 2570, в том числе 2030 — кондиционных.

Площадь посева озимых культур в районе — 4125 га.

2.04.2020

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