Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 60-летнему жителю поселка Кугеси Чебоксарского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Следствием и Чебоксарским районным судом установлено, что 18 января 2020 года злоумышленник был доставлен в отдел МВД России по Чебоксарскому району из местного магазина за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Недовольный правомерными действиями полицейских по привлечению его к ответственности за совершение указанного административного правонарушения, он вел себя агрессивно, а на их требования прекратить нарушать порядок, не реагировал: более того, он нанес одному из сотрудников органов внутренних дел удар рукой по лицу, после чего на него были надеты наручники.

Причастность осужденного к инкриминированному деянию подтверждается его признательными показаниями, а также доказана показаниями пострадавшего сотрудника полиции, свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы, а также другими материалами уголовного дела.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Следует отметить, что ранее осужденный неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе имеет две непогашенные судимости за кражи. Всего в местах лишения свободы он провел около 30 лет.

17.06.2020

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