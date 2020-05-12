В Чебоксарском районе выявлено 67 случаев коронавируса.Из них в Ишлейском сельском поселении – 14, Синьяльском сельском поселении – 7, Атлашевском сельском поселении – 6, Кугесьском сельском поселении – 16, Большекатрасьском сельском поселении – 1, Вурман-Сюктерском сельском поселении – 5, Сирмапосинском — 1, Лапсарском — 8, Шинерпосинском — 3, Абашевском — 1, Кшаушском -4, Чиршкасинском — 1. Об этом сообщила заместитель главного врача Чебоксарской районной больницы Марина Наумова.



Глава Шинерпосинского сельского поселения Вячеслав Столяров рассказал: «В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией предупреждаем население, что нужно беречь себя и своих близких, и без надобности не выходить на улицу. По системе оповещения сообщаем о необходимости соблюдении режима самоизоляции. Люди, заразившиеся короновирусной инфекцией, сейчас сидят дома, мы созваниваемся с ними и распрашиваем о самочувствии. Первоначально их осмотрели врачи, приезжали специалисты Роспотребнадзора. Каждый день проводится дезинфекция подъездов и лестничных клеток управляющей компанией».

Глава Чиршкасинского сельского поселения Виталий Павлов сообщил: «На майских праздниках много людей перебралось в деревни. У всех в деревнях есть дачные участки, начался сезон сельхозработ. После этого повсеместно начались нарушения, хотя все оповещены о соблюдении режима самоизоляции, сам также лично сообщаю о его важности, но все равно допускаются нарушения. В магазинах я потребовал от продавцов, чтоб пускали толко в масках и без них не обслуживали, также в магазинах продаются маски, покупатели могут приобрести их».

12.05.2020

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