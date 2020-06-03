На прошлой неделе в Чебоксарском районе зафиксирован рост случаев заболевания внебольничной пневмонией — 65 (рост в 1,7 раза с предыдущей неделей). Всего в районе с 1 января зарегистрировано 277 случаев внебольничной пневмонией (также рост в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Эти цифры озвучены на заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

Представитель Роспотребнадзора отметил, что в районе из 142 случаев заболевания 33 зарегистрированы у медиков (не все работают в районе, Чебоксар, Новочебоксарска, Чебоксарского района). В районе зарегистрированы пять фактов групповых заболеваний коронавирусом (три факта в больнице (18 заболевших), один факт в администрации района (5), один факт в Кугесьском доме-интернате для умственно отсталых детей (16).

Также выявляются семейные очаги заболевания. В районе зарегистрировано 4 факта очага с количеством заболевших 3 и более, 9 очагов — с 2 заболевшими. На заседании отмечано, что разобщение заболевших не всегда происходит вовремя. Семьям для предупреждения распространения коронавируса раздаются памятки.

Главным санитарным врачом Чувашии вынесено 653 поставления о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

3.06.2020

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