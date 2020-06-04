В Чебоксарском районе регистрируют семейные очаги заболевания коронавирусом

4 июня, 2020 - Новости - нет комментариев

В Чебоксарском районе существует тенденция к развитию семейных очагов заболевания коронавирусом. В настоящее время зафиксировано 4 очага с числом заболевших 3 и более человек, 9 очагов — с двумя заболевшими. 

При этом в Синьяльском сельском поселении  удалось ликвидировать очаг коронавируса, где зафиксировано два случая коронавируса в одной семье цыган. Об этом сообщил на заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Чебоксарском районе начальник Территориального отдела Роспотребнадзора Алексей Васильев. 

По его словам, после обнаружения очага инфекции сначала идёт процесс разобщения родственников, затем дезинфекция помещений, в которых они проживали. Для этого им выдаются памятки с правильной инструкцией. 

Спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова отметила, что процесс проведения дезинфекции в местах жительства заболевших должен проверяться. 

Алексей Васильев отметил, что медики в силу загруженности в этом процессе участвовать не могут, поэтому необходимо продумать механизм, как и кто будет процесс проведения дезинфекции подтверждать. 

4.06.2020

www.tavanen.ru 

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