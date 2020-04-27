Школы Чебоксарского района продолжают обучение в дистанционном режиме.



Начальник отдела образования и молодежной политики Марина Никитина рассказала: «Сложности возникали с онлайн-платформами, из-за того что они зависали, поскольку скорость интернета недостаточная.

Также в ходе дистанционного обучения прослеживается отсутствие родительского контроля. На первых неделях дистанционного обучения не получалось выстроить учителям обратную связь. Эту проблему смогли решить с помощью мессенджеров. У учеников Кугеськой 1-ой школы, Карачуринской, Синьяльской и Толиковской школ не было компьютеров. Восьмерым ученикам временно выдали школьные компьютеры. Но сейчас адаптационный период закончился, все нормализовалось. Учителя и ученики приноровились к новым условиям. Учителям рекомендовано более лояльнее относиться к детям, при определении времени выполнения заданий, не загонять в рамки. Педагоги начали снимать уроки на видео.



Очень переживают выпускники. Началась подготовка к общереспубликанскому тестированию. Учителя дают выпускникам индивидуальные консультации. Есть возможность выполнять онлайн тесты по ЕГЭ и ОГЭ.



Несомненно дистанционное обучение по качеству никогда не заменит прежний режим, но все-таки опыт дистанционного обучения будет.

Продуктовые наборы выдают во всех 20 школах района. Сначала их выдавали по графику, закрепленному школой. Всем школам дано было указание на прошлой неделе выдать продуктовые наборы и за 30 апреля включительно. До 1 октября родителям не надо будет подтверждать статус семьи. По составам сухпайка замечаний не было».