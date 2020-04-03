Руководитель методического объединения учителей чувашского языка Чебоксарского района, учитель Кшаушской школы Евгений Майков рассказал, как проходит подготовка к дистанционному обучению. Для наполнения портала «Образования» материалами для дистанционного обучения по районам Чувашии были распределены школьные предметы. Чебоксарский район отвечает за наполнение портала материалом по чувашской литературе, включая тесты, КИМы.

Он рассказал, что школы используют для раздачи материала ученикам чаты и беседы в мессенджерах и социальных сетях.

Для перехода на дистанционное обучение для учителей были организованы вебинары, также они занимались самоподготовкой. Ученикам розданы логины и пароли для регистрации на Российском образовательном портале, где они будут выполнять задания, а потом их отсылать учителям.

«Но есть проблема: например, в 5 классе из 19 учащихся 14 зарегистрированы в портале, а у пятерых нету компьютера. В каждом классе есть такие дети, в семье, которые не могут позволить себе выйти в интернет. Это одна из больших проблем. Если только через телефон учителя родителям будут передавать задания»,- рассказал Евгений Майков.

Пробные уроки по дистанционному обучению могут начать проводить уже 6 апреля, их продолжительность составит 30 минут, перерыв 15 минут. Обучение можно организовать на 6 платформах.

3.04.2020

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