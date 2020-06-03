В Чебоксарском районе будет распространено 10 тысяч листовок с просьбой не посещать кладбища на Троицу и в преддверии нее. Они напечатаны и переданы району в качестве благотворительной помощи. Их начнут распространять сегодня по сельским поселениям Чебоксарского района, в том числе через торговые точки, почтовые отделения. Об этом сегодня на заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Чебоксарского района сообщил заместитель главы администрации Сергей Димитриев.

В каждом поселении функционируют мобильные группы во главе с главами, которые будут контролировать вход на кладбища. По 2 ответственных человека в каждом поседении заранее оповестят жителей о запрете на посещение кладбищ.

С 2 июня в транспорте размещаются объявления о том, что посещать кладбища на Троицу из-за ситуации с коронавирусом не рекомендуется.

Службы в храмах рекомендовано проводить в закрытом режиме.

Врио главы района Алевтина Исаева обратила внимание на то, что в районе Симек отмечают с четверга, поэтому патрулирование необходимо начать раньше.

Под контролем ответственных лиц находятся 13 крупных кладбищ района.

Спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова подчеркнула, что задача №1 для глава — взять под контроль 59 человек, которые находятся на самоизоляции, чтобы исключить их посещение кладбищ.

3.06.2020

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