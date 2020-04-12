Сегодня православные верующие отмечают Вербное воскресенье, когда принято дома ставить в вазу веточки вербы. В связи с ситуацией с коронавирусом в Чувашии пожилым рекомендовано не выходить из дома. В Чебоксарском районе на дом веточки вербы доставляют представители женсовета, работники культуры, волонтеры. Они соблюдают все меры безопасности: ходят в масках, дистанцию выдерживают.

Вчера члены женсовета Вурман-Сюктерского сельского поселения, учителя Анат-Кинярской школы, работники Анат-Кинярского дома культуры и настоятель Храма иконы Божией матери Владимирская отец Феодосий поддержали акцию по доставке освященных верб пожилым.

Сегодня работники Шорчекасинского сельского клуба доставили веточки заранее освященной вербы гражданам пожилого возраста на дом, поздравили их с праздником, пожелали здоровья, счастья и душевного спокойствия, призвали оставаться дома и соблюдать режим обязательной самоизоляции.

В Синьяльском сельском поселении члены женсовета также передали бабушкам веточки вербы.

Справочно Вербное воскресенье отмечается за неделю до Светлого Христова Воскресения и посвящено самому торжественному эпизоду из земной жизни Спасителя. За несколько дней до Пасхи он въехал в Иерусалим верхом на ослике, а его ученики и многие жители города, знающие о великих чудесах, которые уже сотворил Иисус, в знак почитания бросали ему под ноги свою одежду и срезанные пальмовые листья. Накануне вечером и утром Вербного воскресенья в православных храмах проходят службы, на которых верующие стоят с зажженными свечами и веточками вербы в руках. В конце богослужения батюшка освящает букетики вербы святой водой. Освященная верба в течение года хранится возле икон.

12.04.2020

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