На территории республики созданы и организована работа 36 мобильных групп, состоящих из сотрудников полиции, Роспотребнадзора, медицинских работников и представителей администраций. Они проверяют состояние здоровья прибывших из зарубежных стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Также сотрудники полиции в составе патрулей проводят разъяснительную работу на улицах населенных пунктов, настоятельно рекомендуют жителям республики соблюдать меры предосторожности не выходить из дома без особой необходимости. В мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции задействовано более 140 сотрудников органов внутренних дел и 30 сотрудников Росгвардии.

Как сообщил заместитель главы администрации Чебоксарского района Валерий Михайлов: «В Чебоксарском районе созданы две мобильные группы. Они выезжают по предприятиям, которые не должны осуществлять деятельность во время ограничительных мер. В случае выявления таких предприятий в их отношении составляется акт . Акты направляются в Роспотребнадзор, сотрудники которого в свою очередь приостанавливают деятельность таких организаций. Тех, которые должны находиться на самоизоляции, через глав поселений проверяем. Схема выстроена».

6.04.2020

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