Социальные работники Центра социального обслуживания населения Чебоксарского района оказывают помощь в доставке продуктов питания, медикаментов одиноко проживающим старше 65 лет. В центре есть «серебряные» волонтеры, но так как они в виду возраста находятся в группе риска, их не привлекают. Они предупреждены о карантине, о необходимости соблюдать его, пореже бывать в общественных местах, носить медицинские маски, чаще мыть руки дезинфицирующими средствами.

К таким гражданам социальные работники будут выезжать если поступит звонок на горячую линию, а также пожилые люди сами могут попросить помощи у нас. Но так как в Чебоксарском районе большинство граждан живут в деревнях, у них свои запасы овощей, по доставке продуктов питания на данный момент звонков не поступало. Об этом сообщила и.о. директора Центра социального обслуживания населения района Екатерина Петрова.

В Центре открыли телефон круглосуточной «горячей линии» – 8(83540)2-58-24, на которую могут обратиться все пожилые с просьбой о помощи.

Также в республике работает «Горячая линия» по вызову волонтеров для доставки продуктов и лекарственных препаратов населению старше 60 лет: 8-800-201-32-60, 26-11-11.

Просим распространить.

30.03.2020

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