Сегодня в Чиршкасинской основной общеобразовательной школе имени Л.В. Пучкова прошли районные соревнования по военно-спортивному многоборью среди учащихся общеобразовательных учреждений Чебоксарского района Чувашской Республики, приуроченные 75 годовщине победы в Великой Отечественной войне, Дню защитников Отечества.

Соревнования проходят ежегодно и являются традиционными, они направлены на патриотическое воспитание молодежи. В этом году участники школьных команд проверили свои силы в подтягивании на перекладине – упражнение №3, сборке-разборке автомата Калашникова, снаряжении магазина 30 патронами, знания воинских званий и знаков различия.

В мероприятии приняли участие специалисты отдела образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района, ветераны боевых действий, сотрудники УФСИН России по Чувашской Республике, которые организовали демонстрацию своих навыков и познакомили школьников с боевым оружием и техникой.

Главным судьей соревнования выступил Виталий Елизаров, преподаватель ОБЖ МБОУ «Чиршкасинская СОШ имени Л.В. Пучкова», он разъяснил участникам порядок проведения конкурсов, обратил внимание на возможные ошибки и штрафы за их допущение, объяснил, что победители и в личном и командном зачете определяются по наименьшей сумме мест, занятых командой или в личном зачете в отдельных соревнованиях.

Представитель Российского Союза ветеранов Афганистана и десантников России Геннадий Орлов напомнил участникам соревнования о необходимости воспитания патриотических чувств и о том, что мероприятия проводятся с целью напомнить молодому поколению о боевых традициях отцов и дедов и о необходимости помнить о победе в Великой Отечественной войне, несмотря на попытки некоторых западных политиков переиграть историю. Он вручил благодарности за вклад в патриотическое воспитание и помощь в организации соревнований в адрес начальника УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии полковника внутренней службы Александра Работа, а также его сотрудникам, директору ООО «Ишакский базар» Ларисе Куприяновой, главе администрации Чиршкасинского сельского поселения Виталию Павлову, Юрию Михайлову, который привез для демонстрации бронемашину БРДМ-2.

На всех этапах конкурса борьба была оживленная, особенный азарт в глазах ребят ощущался на местах сборки-разборки автомата Калашникова и снаряжения магазина к нему патронами. Каждый участник соревнований прилагал все усилия, чтобы результат его команды оказался лучшим. А вот подтягивания и знания воинских званий и знаков различий были более сложным испытанием для части ребят. Допускались ошибки, которые снижали шансы на попадание в число лидеров.

Из 12 команд лучше всех с заданиями в этом году справились учащиеся из МБОУ «Янгильдинская СОШ», МБОУ «Тренькасинская СОШ», МБОУ «Кугесьская СОШ № 1», которые заняли первое, второе и третье места соответственно. Победителям был вручен кубок, а всем призерам медали и призы. Также дипломами были отмечены все команды, которые заняли призовые места в каждом из конкурсов. В завершении мероприятия Виталий Елизаров выразил организаторам соревнований по военно-спортивному многоборью пожелание ввести кубок для основных общеобразовательных школ.

Комментарии

Кирилл Евграфов, учащийся Янгильдинской СОШ:

«Мы приехали командой из 5 человек, готовились мы месяц, упорно, после уроков оставались. В подготовку входила сборка-разборка автомата, снаряжение магазина, подтягивание и определение воинских званий. Настроение у нас боевое, мы были готовы побеждать и надеялись на призовые места».

Виктория Степанова, учащаяся Тренькасинской СОШ:

«Мы готовились очень хорошо, каждый день после уроков в кабинете ОБЖ занимались сборкой автоматов, с этого мы и начали наше участие в соревнованиях. Затем мы пошли на конкурс по снаряжению магазина, определению знаков различия, а самое сложное – подтягивания и отжимания оставили на конец. Считаю, что выступили мы хорошо, наши мальчики молодцы. Нас готовили преподаватели школы Георгий Гурьев и Михаил Яковлев».

Геннадий Орлов, представитель Российского Союза ветеранов Афганистана:

«Соревнования приурочены к 23 февраля, Дню защитников Отечества, дню вывода войск из республики Афганистан. Хочу сказать, что мы девять лет ведем работу по патриотическому воспитанию, так как считаем, что ее недостаточно. Для чего мы это делаем? Мы хотим, чтобы наше будущее поколение, выросло здоровым и было всегда готовым защитить наше Отечество. Также нужно знать историю, если мы не будем встречаться с молодежью и рассказывать про Великую Отечественную войну, афганскую, про Северный Кавказ, то западные политики ее перепишут, а молодые люди забудут правду. Нужно чтобы преемственность поколений сохранилась».

Виталий Елизаров, преподаватель ОБЖ:

«Соревнования по военно-спортивному многоборью проводятся девятый год. Раньше было пятиборье, сейчас исключили соревнования по стрельбе из-за не очень подходящих условий для их проведения. Всего приехало 12 команд, девять из них по группе средних школ, остальные основные, им конечно будет сложнее бороться за победу. Четыре команды не смогли приехать, участвуют в других соревнованиях, которые идут параллельно в Республике. Всего 70 участников из разных школ, в отдельных командах есть девушки. Постепенно они начинают участвовать в военно-патриотических мероприятиях. Дети относятся очень заинтересованно, готовятся, им очень интересно посмотреть на выступление спецназа УФСИН, технику, благодаря спонсорам победители награждаются медалями, призами. Когда Чиршкасинская школа была средней, у нас юноши почти ежегодно поступали в военные училища, академии. Сейчас три человека закончили, еще четыре продолжают учиться. Их пример очень влияет на детей, с определенного момента это стало очень заметно. Но нынче приходится отмечать, что физическая подготовка несколько ниже, чем раньше, особенно это заметно по подтягиваниям. Возможно на это влияет снижение общих нормативов по физподготовке и малоподвижный образ жизни, который формируется гаджетами. Но в целом мероприятие очень сильно влияет на готовность молодежи к службе в армии».

Военно-спортивное многоборье в Чиршкасинской школе #таванен

7.02.2020

www.tavanen.ru