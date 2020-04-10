Сегодня начальник Гостехнадзора по Красноармейскому району Чувашии Юрий Иванов, начальник отдела сельского хозяйства администрации Чебоксарского района Алексей Иванов, главный специалист-эксперт отдела сельского хозяйства, главный специалист по охране труда Чебоксарского района Георгий Миронов посетили сельхозпредприятия и проверили готовность техники к весеннему севу.

В СХПК-колхозе им. Ленина они осмотрели более 10 единиц различной техники, включая два новых трактора.

Руководитель сельхозпредприятия Петр Тунгулов рассказал о работе в условиях коронавируса: «Рабочих обеспечили многоразовыми масками (по 2 штуки), выдали каждому хозяйственное мыло, справки, в правлении, в столовой есть специальные дезинцифирующие средства. Работников старше 65 лет отправили домой, остальные работают. Мы не можем не доить коров , не выпонить весенние работы вовремя. Планируем расширить посевные площади, подготовить 60 га недалеко от Абашевского источника к посеву озимых. Всего необходимо засеять 1300 га. На данный момент осуществляем подкормку озимых, протравливание семян.

Несмотря на то, что в этом году весна наступила раньше обычного, не торопимся сеять. На поле местами земля ещё не высохла. Сев планируем закончить в течение 2 недель».

Также сотрудники Гостехнадзора осмотрели технику в ООО СХК «Атлашевский», ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская», СХПК-колхозе им. Куйбышева. На всех предприятиях отмечают острую нехватку механизаторов.

В ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская» проверяющие осмотрели трактор и прицеп. Документы на технику в норме, не было замечаний и к технике.

В СХПК-колхозе им. Куйбышева необходимо обновить огнетушители.

В СХПК-колхозе им. Ленина лампочки в фарах заменили при проверяющих.

В ООО СХК «Атлашевский» проверены трактор и прицеп, которые планируют поставить на государственный учет. До этого члены комиссии проверяли здесь технику дважды.

Проведен осмотр техники и в частных хозяйствах в с. Акулево.

После устранения выявленных замечаний техника отправится на весенний сев в поля.

Смотр сельскохозяйственной техники в Чебоксарском районе 10.04. 2020#таванен



10.04.2020

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