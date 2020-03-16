Сегодня в Кугесьском лицее проходит районный этап республиканского конкурса «Учитель года».

Заместитель начальника отдела образования и молодежной политики администрации Чебоксарского района Лариса Ильина подчеркнула, что прошедшие конкурсный этап в школах и отобравшиеся на районный уровень — уже победители. Она поставила задачу перед победителем районного этапа — войти в пятерку лучших аналогичного республиканского конкурса.

Директор Кугесьского лицея Анжела Григорьева приветствовала участников конкурса, пожелав им в полной мере раскрыть свои способности перед членами жюри.

Победитель сегодняшнего этапа представит Чебоксарский район на республиканском конкурсе.

Комментарии

Учитель физики и математики Янышской школы Эвелина Васильева:

«Я работаю в школе 35 лет, являяюсь классным руководителем 11 класса. Сегодня в рамках конкурса на занятии с учениками 8 класса я раскрыла тему «Животные в годы ВОВ», рассказала, как собаки, заменяя связистов, саперов, санитаров, приближали Победу».

Учитель математики Кугесьской школы №1 Наталья Радева:

«Очень полезным для детей получился сегодняшний урок в рамках конкурса. Они научились применять теорему Пифагора в реальной жизни, они для себя открыли новые знания. До этого они не знали, как можно с помощью 12-метровой ленты построить прямоугольник. Дети работали в группах, отвечали устно и у доски. Ученики задумались над тем, что те знания, которые мы получаем на уроках математики, нужны нам в реальной жизни. Я принимаю участие в данном конкурсе впервые, но два года назад я заняла второе место в номинации «Учитель-эрудит» в Республиканском фестивале открытых уроков математики, информатики, физики и астрономии».

Учитель начальных классов Ишакской школы Елена Дмитриева:

«Сегодня я провела с детьми урок «Доброта начинается с малого». Только хорошие впечатления после него: дети старались, размышляли, отвечали. Я — учитель начальных классов, стараюсь больше детей вовлекать в творчество, веду различные кружки, где мы осваиваем различные техники (квиллинг и другие)».

Конкурс "Учитель года" в Кугесьском лицее #таванен



16.03.2020

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