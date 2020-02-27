В рамках военно- патриотической акции «Есть такая профессия — Родину защищать» военный комиссар Чебоксарского и Мариинско Посадского районов Александр Кочуров встретился с педагогическим коллективом и учениками Кугесьского лицея.

Александр Алексеевич рассказал о прошедших мероприятих в январе и феврале 2020 года и проведения месячника оборонно-массовой и спортивной работы, а также об условиях поступления в высшие учебные заведения силовых структур.

Особое место заняло в выступлении военкома тема подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы. Кочуров подчеркнул, что самое главное для молодежи — сохранить память о тех страшных годах.

Военком поделился воспоминаниями о далеких 90-х годах, когда он будучи 30-летним подполковником встречался с ветеранами войны,которые были еще вполне крепкими людьми. Тогда их в районе было около 2000 человек, сейчас — 15 ветеранов, которым далеко за 90 лет.

27.02.2020

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