В прокуратуру Чебоксарского района жалоб от жителей на нарушение их прав при составлении протоколы или актов фиксации нарушений режима самоизоляции не поступало.

Прокурор Чебоксарского района Зелфинас Карама сообщил: «Чебоксарская районная прокуратура проводит проверки по соблюдению указа Врио Главы Чувашии Олег Николаева от 3 апреля 2020 г. № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики», в их рамках наши сотрудники выезжаюм в организации, которые не приостанавливали деятельность, где отслеживается соблюдение противоэпидемического режима, изолируют ли лиц, пребывающих с других регионов страны.

Жалоб от граждан о том, что при составлении актов фиксации нарушений режима самоизоляции, протоколов, были нарушены их права, не поступало.

Акты направляются в соответствующие министерства, которые имеют право составлять протоколы, при этом учитывается, в какой отрасли допущено нарушение. Органы местного самоуправления не уполномочены составлять протокола. Протокола, составленные министерствами, полицией направляют в суд для рассмотрения. В Чебоксарском районе пока не рассматривались такие протокола».

27.04.2020

www.tavanen.ru