15 февраля отмечается День вывода советских войск из Афганистана. В п. Новое Атлашево состоятся мероприятия, приуроченные к этой дате.

Возле памятника воинам-интернационалистов в 10 часов начнется памятный митинг. Затем в Атлашевской школе состоятся уроки мужества с воинами-интернационалистами.

Справочно В Чебоксарском районе проживают 105 человек, служивших в Афганистане, и 385 участников боевых действий на Северном Кавказе. В локальных военных конфликтах погибли 20 уроженцев Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов.

10.02.2020

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