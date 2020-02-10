В Чебоксарском районе пройдут мероприятия, приуроченные к Дню выводу войск из Афганистана

10 февраля, 2020 - Новости - нет комментариев

15 февраля отмечается День вывода советских войск из Афганистана. В п. Новое Атлашево состоятся мероприятия, приуроченные к этой дате.

Возле памятника воинам-интернационалистов в 10 часов начнется памятный митинг. Затем в Атлашевской школе состоятся уроки мужества с воинами-интернационалистами.

Справочно

В Чебоксарском районе проживают  105 человек, служивших в Афганистане, и 385 участников боевых действий на Северном Кавказе.

В локальных военных конфликтах погибли 20 уроженцев Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов.

10.02.2020

www.tavanen.ru

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