15 февраля отмечается День вывода советских войск из Афганистана. В п. Новое Атлашево состоятся мероприятия, приуроченные к этой дате.
Возле памятника воинам-интернационалистов в 10 часов начнется памятный митинг. Затем в Атлашевской школе состоятся уроки мужества с воинами-интернационалистами.
Справочно
В Чебоксарском районе проживают 105 человек, служивших в Афганистане, и 385 участников боевых действий на Северном Кавказе.
В локальных военных конфликтах погибли 20 уроженцев Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов.
10.02.2020
www.tavanen.ru
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