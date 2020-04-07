С 4 апреля 2020 года на территории Чебоксарскогр района установлен особый противопожарный режим. Однако, несмотря на это,3 апреля республике зарегистрированы 11 техногенных пожаров, 7 из них – возгорания сухой растительности и мусора на открытой территории в Чебоксарском, Алатырском, Канашском, Козловском, Батыревском районах. 6 апреля зарегистрированы 5 техногенных пожаров в регионе, 3 из них — возгорания мусорного контейнера, сухой травы и мусора на открытой территории в Чебоксарском районе и в Чебоксарах.

Чтобы избежать печальный последствий, на садовых огородных участках во избежание пожаров не поджигайте траву, не сжигайте мусор на открытой территории (лучше закапывать его в подходящем для этого месте), а если Вы все же начали делать это, то обязательно контролируйте ситуацию; не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки; не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра; тщательно тушите окурки и горящие спички перед тем, как выбросить их; не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, звоните в Единую службу спасения по телефонам «01» и «112».

Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

7.04.2020

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