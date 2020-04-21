В Чебоксарском районе главы сельских поселений продолжают контроль за соблюдением режима самоизоляции.

Глава Сарабакасинского сельского поселения Павел Амурцев сообщил, что всех приезжих в поселении берут на учет, были случаи нарушения режима самоизоляции. В сельское поселение 4 раза приезжала мобильная бригада из района. На прошлой неделе двумя бригадами, состоящими из сотрудников полиции и работников администрации, было составлено 4 протокола. Это на тех, кто должен был сидеть дома, но выходил на улицу и без масок.

В Кшаушском сельском поселении выявлены два нарушителя режима самоизоляции. По факту нарушения одним составлен акт, второму дважды высказаны предупреждения.

Как пояснил глава Кшаушского сельского поселения Сергей Мульдияров, если приезжий нарушает режим самоизоляции, то информация о нем передаётся в правоохранительные органы. Также к нарушителям выезжает мобильная бригада.

Справочно Врио Главы Чувашии Олег Николаев внес изменения в Указ от 3 апреля 2020 г. № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики». С 17 апреля 2020 года и до особого распоряжения люди, прибывшие в Чувашию из иных субъектов страны, а также совместно проживающие с ними лица обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия. Тех, кто прибыл из других стран или регионов России и находится на самоизоляции, а также тех, кто контактировал с зараженными COVID-19 и теперь находится дома или в обсерваторе под наблюдением врачей, теперь будут отслеживать технологии электронного мониторинга местоположения по геолокации.

21.04.2020

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