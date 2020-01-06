В Чебоксарском районе продолжаются спортивные соревнования

6 января, 2020 - Новости - нет комментариев

В спорткомплексе «Улап» п. Кугеси сегодня состоялся турнир по мини-футболу среди молодёжных команд второй группы. В соревнованиях приняли участие 12 команд.  

Первое место заняла команда «Радуга» из п. Кугеси, которая выиграла по пенальти, второе место — команда «Атом» из д. Яуши, третье — команда «Карачуры», четвёртое — команда Пенсионного фонда. 

Турнир по мини-футболу 6.01.2020#Таванен

Также в понедельник в спортивном зале Кугесьского лицея прошел турнир по волейболу среди женских команд.  В нем приняли участие 6 команд. Первое место завоевала команда п. Кугеси, второе — столичная команда АБС, третье — команда из с. Ишлеи,  4 место — команда коррекционной школы-интерната из п. Кугеси, 5 место — команда школы номер 1 п. Кугеси,  6 место — команда Кугесьского лицея.  

Турнир по волейболу среди женских команд 6.01.2020#таванен


6.01.2020

www.tavanen.ru 

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