В спорткомплексе «Улап» п. Кугеси сегодня состоялся турнир по мини-футболу среди молодёжных команд второй группы. В соревнованиях приняли участие 12 команд.

Первое место заняла команда «Радуга» из п. Кугеси, которая выиграла по пенальти, второе место — команда «Атом» из д. Яуши, третье — команда «Карачуры», четвёртое — команда Пенсионного фонда.

Турнир по мини-футболу 6.01.2020#Таванен



Также в понедельник в спортивном зале Кугесьского лицея прошел турнир по волейболу среди женских команд. В нем приняли участие 6 команд. Первое место завоевала команда п. Кугеси, второе — столичная команда АБС, третье — команда из с. Ишлеи, 4 место — команда коррекционной школы-интерната из п. Кугеси, 5 место — команда школы номер 1 п. Кугеси, 6 место — команда Кугесьского лицея.

Турнир по волейболу среди женских команд 6.01.2020#таванен



6.01.2020

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