Сегодня в Чебоксарском районе работают три мобильные группы, которые проверяют соблюдение масочного режима. Одна группа проверяет поселок Кугеси, вторая — в Лапсарском сельском поселении, третья — выборочно по населенным пунктам Чебоксарского района.

Как рассказала начальник отдела экономики администрации района Людмила Софронова, она вместе с главой Лапсарского сельского поселения Дмитрием Луковым посетила объекты торговли, общественного питания, автозаправочные станции, расположенные на трассе М7.

«Сегодня проверяли именно соблюдение масочного режима, чтобы не только продавцы обслуживали с соблюдением всех санитарных норм в условиях пандемии, но и чтобы все посетители были в масках. Мы знаем, что в больших магазинах это строго регламентировано, а вот в сельских — ещё нужно проводить разъяснительную работу. Если человек заходит без маски, мы составляем акт, потом его рассмотрит административная комиссия (штраф до 15 тысяч рублей может грозить физическому лицу). В магазинах есть объявления, что без маски не обслуживают, есть объявления о социальной дистанции. С 19 марта до руководителей магазинов доводили нормативно-правовые акты, поэтому все в курсе, серьёзных нарушений нет. В указе врио Главы Чувашии есть 23 наименования промышленных товаров, продажа которых разрешена. Исполнение этого указа также проверяем», — сообщила Людмила Васильевна.

В настоящее время в районе работают 10 ярмарок для продажи сельскохозяйственной продукции.

Справочно В Чебоксарском районе пошивом медицинских масок занимаются два крупных предприятия и пять индивидуальных предпринимателей.

Соблюдение масочного режима в магазинах и на улицах п. Кугеси и с. Икково #таванен

19.05.2020

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