В Чебоксарском районе проверяют соблюдение масочного режима

19 мая, 2020 - Новости - нет комментариев

Сегодня в Чебоксарском районе работают три мобильные группы, которые проверяют соблюдение масочного режима. Одна группа проверяет поселок Кугеси, вторая — в Лапсарском сельском поселении,  третья — выборочно по населенным пунктам Чебоксарского района.

Как рассказала начальник отдела экономики администрации района Людмила Софронова,  она вместе с главой Лапсарского сельского поселения Дмитрием Луковым посетила объекты торговли, общественного питания, автозаправочные станции,   расположенные на трассе М7.

«Сегодня проверяли именно соблюдение масочного режима,  чтобы не только продавцы обслуживали с соблюдением всех санитарных норм в условиях пандемии, но и чтобы все посетители были в масках. Мы знаем, что в больших магазинах это строго регламентировано, а вот в сельских — ещё нужно проводить разъяснительную работу.  Если человек заходит  без маски,  мы составляем акт, потом его рассмотрит административная комиссия (штраф до 15 тысяч рублей может грозить физическому лицу). В магазинах есть объявления, что без маски не обслуживают,  есть объявления о социальной дистанции. С 19 марта до руководителей магазинов доводили нормативно-правовые акты, поэтому все в курсе,  серьёзных нарушений нет. В указе врио Главы Чувашии есть 23 наименования промышленных  товаров, продажа которых разрешена. Исполнение этого указа также проверяем», — сообщила Людмила Васильевна.

В настоящее время в районе работают 10 ярмарок для продажи сельскохозяйственной продукции.

Справочно

В Чебоксарском районе пошивом медицинских масок занимаются два крупных предприятия и пять индивидуальных предпринимателей.

Соблюдение масочного режима в магазинах и на улицах п. Кугеси и с. Икково #таванен


19.05.2020

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