В Чебоксарскую районную станцию по борьбе с болезнями животных обратились четыре владельца пачек после публикации в газете «Таван Ен» объявления о начале обязательной паспортизации пасек.

Как пояснил и.о. начальника станции Владимир Матьянов, до 1 июля будет проведен подворный обход во всех сельских поселениях, чтобы провести переучет пасек. «Паспортизация проводится в том числе и для того, чтобы в случае воздействия химикатов на пчелосемьи, люди могли получить компенсацию. По нашим подсчетам, в район примерно 40 пасек, даже если держат 1-2 пчелосемьи, то уже считается пасека», — сказал он.

Для получения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки необходимо обращаться в государственное ветеринарное учреждение БУ ЧР «Чебоксарская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии отдел по адресу: пгт. Кугеси, ул. Шоршелская, д. 12. Тел. (83540)21463.

Справочно Ветеринарные правила содержания медоносных пчел Настоящие Ветеринарные правила содержания медоносных пчел устанавливают требования и регламентируют деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан к условиям содержания медоносных пчел, а также требования к существованию, обязательным профилактическим мероприятиям и диагностическим исследованиям пчел и использования пчел для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства. I. Требования к условиям содержания медоносных пчел. 1.1. Учет пчелосемей в личных подсобных хозяйствах (далее — ЛПХ) осуществляется в похозяйственных книгах, которые ведутся органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов в соответствии с требованиями приказа Минсельхоза России от 11.10.2010 N 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов» (зарегистрировано Минюстом России 22.11.2010, регистрационный N 19007). 1.2. В похозяйственной книге содержатся основные сведения о ЛПХ, в том числе и о количестве пчелосемей. 1.3. На каждую пасеку должен быть заведен ветеринарно-санитарный паспорт, где фиксируется ветеринарно-санитарное состояние пасеки, на основании которого выдаются ветеринарные сопроводительные документы на перевозку (кочевку), пересылку, продажу пчел и продуктов пчеловодства в соответствии с действующими Правилами № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях». II. Ветеринарно-санитарный паспорт пасеки (далее — Паспорт) заполняется на пасеку независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. 2.1. Паспорт подписывается Руководителем государственного ветеринарного учреждения и руководителем хозяйства или владельцем пасеки и заверяется печатью государственного ветеринарного учреждения. 2.2. Паспорт является учетным документом, имеет порядковый номер, регистрируется в государственном ветеринарном учреждении в специальном журнале, в котором указываются: N паспорта; Ф.И.О. владельца пасеки (у юридического лица дополнительно указывается название организации), адрес; даты осмотра; количество пчелосемей; ветеринарно-санитарная оценка состояния пасеки; эпизоотическое состояние пасеки; рекомендованные мероприятия (лабораторные исследования); лечебно-профилактические мероприятия; особые отметки (дата аннулирования паспорта и др.); информационная памятка. 2.3. Обследование пасеки проводят не реже одного раза в год (весной или осенью). Подпись лиц, заполняющих соответствующие разделы, обязательна. 2.4. Паспорт предъявляется при продаже воскосырья и служит документом для выдачи в установленном порядке ветеринарных сопроводительных документов при вывозе (продаже) пчел и продуктов пчеловодства, а также при вывозе пчел на кочевку. 2.5. Паспорт хранится у владельца пасеки. 2.6. Владельцы пасек обязаны не реже одного раза в год представлять ветеринарно-санитарные паспорта пасек в государственное ветеринарное учреждение по месту нахождения пасек для внесения результатов обследования пасеки.

11.06.2020

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