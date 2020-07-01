Сотрудники Чебоксарского районного отделения судебных приставов в ходе исполнительных действий наложили арест на автотранспортное средство жителя Чебоксарского района Чувашской Республики, который долго уклонялся от уплаты задолженности. Об этом сообщает УФССП по Чувашии.

Молодой человек взял денежные средства в кредит для личных нужд под залог своего автомобиля марки Лада Приора. Исполнить свои обязательства перед банком в полном объеме житель Чебоксарского района не захотел, поэтому банк-кредитор обратился в суд, который впоследствии вынес решение об обращении взыскания на залоговое имущество должника.

На предупреждение со стороны службы судебных приставов о возможной ответственности должник не реагировал, вносить полагающуюся задолженность не стал. В итоге сотрудники службы без труда нашли автомобиль должника перед домом, где он проживал и наложили арест. Теперь у мужчины есть два выхода: погасить имеющуюся задолженность, либо лишиться автомобиля, который на данный момент сотрудники службы принудительного исполнения оставили на ответственное хранение.

В случае, если денежные средства не будут внесены в установленный для добровольного погашения срок, автомобиль будет передан на принудительную реализацию, а вырученные от его продажи средства пойдут на погашение долга перед кредитором.

1.07.2020

www.tavanen.ru