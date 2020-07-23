До 1 октября 2020 года инвалиды и другие категории федеральных льготников могут подать заявление об отказе или возобновлении социальных услуг на 2021 год.

На сегодня в Чебоксарском районе принято 79 заявлений об отказе от полного соцпакета либо его отдельных частей. В основном они поступают от граждан, которым первично установлена инвалидность в конце 2019 года и в 2020 году. На предоставление бесплатных лекарств и социальных услуг поступило 7 заявлений.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике напоминает, что заявление о распоряжении набором социальных услуг необходимо, если льготник желает заменить услуги на денежный эквивалент или, наоборот, возобновить получение услуг.

Подать заявление можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР (www. pfrf.ru), на Едином портале госуслуг ( www.gosuslugi.ru ) либо в Пенсионном фонде по предварительной записи и в многофункциональном центре. Информацию о форме и составе получаемых социальных услуг также можно получить на данных сайтах.

Первоначально при установлении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральному льготнику предоставляется набор социальных услуг. Ежегодно до 1 октября он вправе решать, какие из этих услуг продолжать получать, а какие заменить на денежные выплаты.

При переходе с одной категории федерального льготника на другую (например, с ветерана боевых действий на инвалида) и досрочном медико-социальном освидетельствовании детей-инвалидов, достигающих 18-летнего возраста, можно подать заявление о смене основания ЕДВ. В таком случае сохранится действие заявления о распоряжении соцпакетом по предыдущей категории льготника.

Стоимость соцпакета ежегодно индексируется и на сегодня составляет 1155,06 руб. в месяц, в том числе лекарственная часть – 889,66 руб., санаторно-курортная часть – 137,63 руб., транспортная часть (бесплатный проезд в пригородных поездах и проезд в санаторий и обратно) – 127,77 рубля.

В Чебоксарском районе порядка 4315 федеральных льготников, большинство из которых — инвалиды. К числу федеральных льготников также относятся участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, их вдовы, участники ликвидации радиационных катастроф и некоторые другие категории граждан.