Сегодня главный редактор газеты «Таван Ен» Виктория Вышинская ознакомилась с работой почтовых отделений Чебоксарского района в условиях коронавируса. Всего в муниципалитете функционируют 11 почтовых отделений, работают 60 почтальонов. Ее сопровождали заместитель начальника УФПС в Чувашии Петр Никифоров, руководитель отдела по подписке управления Галина Ермолаева, руководитель отдела поддержки сети почтовой связи управления Елена Васильева.

Они встретились с начальником отделения почтовой связи п. Кугеси Ириной Димитриевой, обсудив потенциал расширения подписной кампании и привлечения большего числа подписчиков.

Затем Виктория Вышинская и руководящий состав почты России ознакомился с работой еще 10 почтовых отделений, предоставляюших весь комплекс услуг во время ситуации коронавируса. Всем почтальонам выданы перчатки, антисептики, маски. В отделениях измеряют температуру тела у всех сотрудников.

В почтовом отделении с. Ишаки газету выписывают 140 человек, из них 31 в три деревне доставляет почтальон Надежда Андреева.

Начальник почтового отделения д. Сятракасы Галина Ильина рассказала, что является подписчиком не только газеты «Таван Ен», но и ее страницы в Инстаграме.

Виктория Вышинская вручила самым активным почтальонам подарки от редакции.

Посещение почтовых отделений Чебоксарского района #Таванен

9.04.2020

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