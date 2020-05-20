22 мая для учеников школ Чебоксарского район мероприятия в рамках прощания со школой («Последний звонок») пройдут в режиме онлайн с помощью видеоконференцсвязи. Для выпускников прозвучат видеообращения спикера Госсовета Чувашии Альбины Егоровой, главы администрации района Николая Хорасева.

При благоприятной погоде планируется организовать конкурс рисунков на асфальте на пришкольных территориях силами учителей, также будет подготовлен видеофильм из песен, которые споют выпускники.

Напомним, что с 18 мая у обучающихся 1-8 классов начинаются каникулы. В 9-11 классах учебный год будет завершён в соответствии с календарными учебными графиками.

В 9 классах экзамены проводиться не будут. Оценки в аттестат выставят на основании годовых.

Сроки проведения ЕГЭ будут перенесены с 8 июня на более поздний период. Точные даты будут определены в ближайшее время.

«ЕГЭ – действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения», – заявил Министр просвещения Сергей Кравцов.

20.05.2020

www.tavanen.ru