В Чебоксарском районе сотрудники администрации муниципалитета и поселений пока проводят разъяснительную работу с населением о необходимости ношения масок в общественных местах. Планируется, что мобильные бригады начнут работу по составлению актов в ближайшие дни.

Напомним, что все жители Чувашии с 12 мая и до особого распоряжения обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы) при нахождении в общественном транспорте, такси, при посещении магазинов, аптек, парикмахерских и т.д.

Эта норма прописана в Указе от 3 апреля 2020 года № 92.

Справочно В Чебоксарском районе подтверждены 77 случаев коронавируса.

14.05.2020

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