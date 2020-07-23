В Чебоксарском районе поздравили работников торговли

23 июля, 2020 - Новости - нет комментариев

Сегодня в администрации Чебоксарского района в зале заседаний состоялось мероприятие, посвященное Дню работника торговли. Работников сферы потребительского рынка поздравил глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев. Он поблагодарил работников сферы торговли за их нелегкий труд и пожелал им устойчивого развития, успешных продаж, благополучия, процветания и здоровья. 
В рамках мероприятия состоялась церемония чествования лучших представителей профессии. Им были вручены благодарности и почетные грамоты.

Кстати
В рамках благотворительной акции #мывместе, направленной на оказание помощи населению в период пандемии коронавируса, ООО «Колосок» выделило хлебобулочные изделие населению на бесплатной основе.

Мероприятие к Дню работников торговли


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