Сегодня в администрации Чебоксарского района в зале заседаний состоялось мероприятие, посвященное Дню работника торговли. Работников сферы потребительского рынка поздравил глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев. Он поблагодарил работников сферы торговли за их нелегкий труд и пожелал им устойчивого развития, успешных продаж, благополучия, процветания и здоровья.

В рамках мероприятия состоялась церемония чествования лучших представителей профессии. Им были вручены благодарности и почетные грамоты.



Кстати

В рамках благотворительной акции #мывместе, направленной на оказание помощи населению в период пандемии коронавируса, ООО «Колосок» выделило хлебобулочные изделие населению на бесплатной основе.

Мероприятие к Дню работников торговли

