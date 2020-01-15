В Новочебоксарском центре социального обслуживания населения создана мобильная бригада, основная цель которой доставка людей преклонного возраста в медучреждения и обратно на автотранспорте, приобретенном в рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография», по вторникам и четвергам еженедельно. За Новочебоксарским центром социального обслуживания населения закреплены Акулевское, Атлашевское, Шинерпосинское сельские поселения Чебоксарского района Чувашской Республики.

14 января состоялся очередной выезд мобильной бригады центра. На этот раз бригада выехала в Шинерпосинское сельское поселение, жители которого были доставлены в Чебоксарскую районную больницу, где были проведены медицинский осмотр пожилых людей и другие методы обследования для оценки состояния их здоровья, а также беседа о здоровом образе жизни с целью профилактики заболеваний и увеличения периода активного долголетия пенсионеров.

Всего с начала работы мобильной бригады состоялось 13 выездов, 37 пенсионеров из сельских поселений доставлены в Чебоксарскую районную больницу.

Напомним, что доставка пожилых в больницы на транспорте проводится в рамках реализации ероприятий регионального проекта Чувашской Республики «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография», в соответствии с перечнем мероприятий, направленных на доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

15.01.2020

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