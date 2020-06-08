В Чебоксарском районе на утро 8 июня зарегистрирован 161 случай коронавируса. Из общего числа заболевших в Кугесьском сельском поселении — 45, Абашевском -8, Атлашевском — 18, Большекатрасьском — 5, Вурман-Сюктерском — 11, Иишлейском — 22, Кшаушском — 7, Лапсарском — 17, Синьяльском — 10, Синьял-Покровском — 1, Сирмапосинском — 6, Чиршкасинском — 2, Шинерпосинском — 8, Янышском — 1.

Данные сообщили в Чебоксарской районной больнице.

Как рассказал глава Сирмапосинском сельского поселения Рамиль Гельметдинов, в д. Сирмапоси, Чиршкасы, Карандайкасы с помощью системы оповещения жители информируются на двух языках (русском и чувашском языках) о важности соблюдения санитарных правил из-за ситуации с коронавирусом.

8.06.2020

www.tavanen.ru