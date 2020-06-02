В Чебоксарском районе подтверждены 140 случаев коронавируса. Об этом сообщили в Чебоксарской районной больнице.

Из общего числа зарегистрированных случаев — в Ишлейском сельском поселении – 21, Синьяльском сельском поселении – 9, Атлашевском сельском поселении – 16, Кугесьском сельском поселении – 42, Большекатрасьском сельском поселении – 3, Вурман-Сюктерском сельском поселении – 8, Сирмапосинском — 5, Лапсарском — 14, Шинерпосинском — 6, Абашевском — 7, Кшаушском — 4, Чиршкасинском — 2, Синьял-Покровском — 2, Янышском — 1.



Отметим, что за выходные наибольшее число случаев зарегистрировано в Абашевском и Кугесьском сельских поселениях. Впервые больной коронавирусом выявлен в Янышском сельском поселении.

2.06.2020

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