В Чебоксарском районе подтверждено 140 случаев коронавируса

2 июня, 2020 - Новости - нет комментариев

В Чебоксарском районе подтверждены 140 случаев коронавируса. Об этом сообщили в Чебоксарской районной больнице.

Из общего числа зарегистрированных случаев —  в Ишлейском сельском поселении – 21, Синьяльском сельском поселении – 9, Атлашевском сельском поселении – 16, Кугесьском сельском поселении – 42, Большекатрасьском сельском поселении – 3, Вурман-Сюктерском сельском поселении – 8, Сирмапосинском — 5, Лапсарском — 14, Шинерпосинском — 6, Абашевском — 7, Кшаушском — 4, Чиршкасинском — 2, Синьял-Покровском — 2, Янышском — 1.

Отметим,  что за выходные наибольшее число случаев зарегистрировано в Абашевском и Кугесьском сельских поселениях.  Впервые больной коронавирусом выявлен в Янышском сельском поселении.  

2.06.2020

www.tavanen.ru 

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