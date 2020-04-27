В Чебоксарском районе выявлено всего 13 случаев коронавирусной инфекции: из них в Ишлейском сельском поселении – 3, Синьяльском сельском поселении – 2, Атлашевском сельском поселении – 2, Кугесьском сельском поселении – 3, Большекатрасьском сельском поселении – 1, Вурман-Сюктерском сельском поселении – 2. Об этом сообщила заместитель главного врача Чебоксарской районной больницы Марина Наумова.

Из них нуждающиеся в госпитализаци находятся в боксированных палатах БСМП, перепрофилированном госпитале для ветеранов войн. Больные с легким течением болезни находятся дома.

Говоря о выявленных в Синьяльском сельском поселении случаях коронавируса, глава поселения Андрей Михайлов отметил: «Мобильная группа в специальном обмундировании провела беседы с контактирующими. Я со своей стороны контролирую их, чтобы они по улицам не ходили в период самоизоляции. На сегодняшний день они не покидают свои жилые дома».

Добавим, что в д. Пихтулино дезинфекцию в общественных местах пока не могут провести из-за плохих погодных условий.

27.04.2020

www.tavanen.ru