На 20 мая в Чебоксарском районе зарегистрировано 103 заражённых коронавирусом. Об этом сообщили в Чебоксарской районной больнице.

Из них в Ишлейском сельском поселении – 18, Синьяльском сельском поселении – 6, Атлашевском сельском поселении – 14, Кугесьском сельском поселении – 28, Большекатрасьском сельском поселении – 3, Вурман-Сюктерском сельском поселении – 6, Сирмапосинском — 4, Лапсарском — 11, Шинерпосинском — 5, Абашевском — 1, Кшаушском -4, Чиршкасинском — 2, Синьял-Покровском -1.



20.05.2020

www.tavanen.ru