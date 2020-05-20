В Чебоксарском районе подтверждено 103 случая коронавируса

20 мая, 2020 - Новости - нет комментариев

На 20 мая в Чебоксарском районе зарегистрировано  103 заражённых коронавирусом. Об этом сообщили в Чебоксарской районной больнице. 

Из них в Ишлейском сельском поселении – 18, Синьяльском сельском поселении – 6, Атлашевском сельском поселении – 14, Кугесьском сельском поселении – 28, Большекатрасьском сельском поселении – 3, Вурман-Сюктерском сельском поселении – 6, Сирмапосинском — 4, Лапсарском — 11, Шинерпосинском — 5, Абашевском — 1, Кшаушском -4, Чиршкасинском — 2, Синьял-Покровском -1.  

20.05.2020

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