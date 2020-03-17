В Чебоксарском районе подкормка многолетних трав проведена уже на 500 га

17 марта, 2020 - Новости - нет комментариев

Первыми в Чебоксарском районе подкормку озимой пшеницы начали в хозяйстве СХК «Атлашевский». Сегодня приступили к работе ОАО «Чурачикское» и АО Агрофирма «Ольдеевская».

По оперативным данным отдела сельского хозяйства Чебоксарского района, на сегодняшний день проведена подкормка многолетних трав на площади 300 га, озимой пшеницы- на площади 200 га.

Всего озимые зерновые под урожай 2020 года в районе посеяны на  4125 га.

 

Ссылка по теме:

В ООО «СХК «Атлашевский» начали подкормку многолетних трав на месяц раньше обычного

 

17.03.2020

www.tavanen.ru

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