Централизованная библиотечная система Чебоксарского района подготовила ежегодный электронный календарь знаменательных и памятных дат Чебоксарского района на 2020 год. Новый выпуск включает в себя 205 знаменательных дат. В издание включены сведения о деятелях науки, культуры, образования – уроженцах Чебоксарского района и тех, чья жизнь и деятельность связаны с ним.

Юбилейные даты отметят в 2020 году такие писатели, как Айзман Н.С., Алагер В.О., Иван Мучи, Орлов Г.Ф. и др. 70 лет исполняется заслуженному врачу Чувашской Республики Николаеву С.Н. Юбилейные даты отмечают начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Чебоксарском районе Чувашской Республики – Чувашии Исаева А.М., заслуженный врач Чувашской Республики, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Рафинов В.В. В 2020 году отмечает свой юбилей и Павлова М.Я., заслуженный работник культуры Чувашской Республики, заместитель генерального директора ООО «Фирма художественных промыслов «Паха тере».

Электронный календарь знаменательных и памятных дат Чебоксарского района на 2020 год представлен на сайте МБУ «ЦБС» Чебоксарского района.

14.01.2020

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