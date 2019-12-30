В Чебоксарском районе подвели итоги конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и территорий учреждений культурно-социальной сферы, объектов торговли и администраций сельских поселений Чебоксарского района. Итоги подводились по номинациям.

«Лучшее новогоднее оформление предприятий, учреждений и организаций»: диплом 3 степени- Ишлейское районное потребительское общество, диплом 2 степени- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Центр спорта и здоровья «Улап» Чебоксарского района Чувашской Республики, диплом 1 степени- Большемамышский сельский клуб Янышского сельского поселения.

«Лучшее новогоднее оформление частных домовладений»: диплом 3 степени- семья Ивановых. д. Вурманкасы, ул. Гражданская,14 (Лапсарское сельское поселение); семья Ивановых, д. Клычево, ул. Школьная, д.3 (Абашевское сельское поселение), диплом 2 степени-семья Селедкиных, д. Вурманкасы, ул. Шоссейная, 9 (Вурман-Сюктерское сельское поселение), диплом 1 степени- семья Селедкиных, д. Вурманкасы, ул. Шоссейная, 35 (Вурман-Сюктерское сельское поселение).

30.12.2019

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