В Чебоксарском районе текущего года выплачены проиндексированные размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей. Напомним, что увеличение размера ежемесячного пособия на ребенка, пособия по беременности и родам безработным производится впервые с 2017 года. Индексация произведена на 9,38%. Изменения в выплатах коснутся более чем 3 тысяч детей Чебоксарского района ежемесячно. Об этом сообщает отдел социальной защиты Чебоксарского района Минтруда Чувашии.

Согласно индексации, осуществлены следующие выплаты:ежемесячное пособие 1692 получателям на сумму 2 433,11 тыс. рублей (с начала года – 7 903,08 тыс. рублей),ежемесячное пособие 19 приемным родителям на сумму 203,88 тыс. рублей (с начала года – 665,59 тыс. рублей),ежемесячное пособие 55 опекунам, попечителям на сумму 697,79 тыс. рублей (с начала года – 2 213,30 тыс. рублей),пособие по беременности и родам женщинам, признанным в установленном порядке безработными 12 получателям на сумму 1,20 тыс.рублей (с начала года – 14,00 тыс. рублей).

16.04.2020

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