Сегодня в военкомате п.Кугеси состоялась очередная отправка призывников на Республиканский сборный пункт в Чебоксары. После сегодняшней отправки план по призыву в Чебоксарском и Мариинско-Посадском районах выполнен на 40%.

Под знамена войск Национальной гвардии и Сухопутных войск встанут ребята с высшим и средним профессиональным образованием, специалисты автомеханики, мастера общестроительных работ.

Военный комиссар Александр Кочуров отметил, что практически 100% призывников, отправляемых в войска, выполнили свой гражданский долг и побывали на участковых избирательных комиссиях.

По словам Кочурова, плановая отправка, запланированная на 29 июня, была перенесена на более поздний срок, родители и большинство призывников отнеслись к этому факту с пониманием.

Следующие отправки состоятся 3,4,5,7 июля 2020 года.

1.07.2020

www.tavanen.ru